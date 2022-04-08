Fenerbahçe’de olağan seçimli genel kurul heyecanı devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük hakkında arama motorlarında araştırmalarda bulunuluyor. Peki, Vefa Küçük kimdir? Vefa Küçük kaç yaşında, nereli? Vefa Küçük hayatı ve biyografisi...

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul heyecanı devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük'ün hakkında da taraftarlar araştırmalarda bulunuyor. Peki Vefa Küçük kimdir ve kaç yaşındadır? İşte detaylar…

VEFA KÜÇÜK KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPAR?

Ahmet Vefa Küçük (d. 13 Mart 1943, Nevşehir) Türk iş adamı, avukat ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanıdır.

VEFA KÜÇÜK KİMDİR?

Vefa Küçük, ilkokul ve ortaokuldan sonra Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Dört yıl Vefa Vakfı başkanlığını yürüttü. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan vekili olarak 1994-1998 yılları arasında yönetim kurulunda görev yaptı.

2015 yılı Nisan ayında kulübün Yüksek Divan Kurulu başkanı olarak girdiği seçimde üç yıllığına yeniden başkan seçildi. 2018'de yeniden 3 yıllığına seçildi.