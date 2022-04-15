Hull City 2-1 Cardiff City (MAÇ SONUCU-ÖZET) Allahyar Sayyadmanesh açılışı yaptı!
İngiltere Championship'te Hull City, Allahyar Sayyadmanesh'in gol attığı maçta Cardiff City'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2022- 19:20
Ligin 42. haftasında oynanan karşılaşmadan galip ayrılan taraf 2-1'lik skorla Hull City oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Hull City 8. dakikada Allahyar Sayyadmanesh ve 11. dakikada Lewie Coyle'nin attığı gollerle skoru bir anda 2-0'a getirdi. Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Allahyar, bu golüyle İngiliz temsilcisinde ilk kez fileleri havalandırdı.
Karşılaşma uzun süre 2-0'lık Hull City ile devam ederken Cardiff City'de 81. dakikada Aden Flint sahneye çıktı ve maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Hull City, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 47'ye yükseltti. Cardiff City ise 49 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Milwall ile deplasmanda karşılaşacak. Cardiff ise Luton Town'u ağırlayacak.