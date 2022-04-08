Stuttgart - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Stuttgart sahasında Dortmun'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Stuttgart - Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 10:21 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022- 10:21
Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Stuttgart ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
STUTTGART - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Stuttgart - Dortmund maçı 8 Nisan Cuma günü saat 21:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.