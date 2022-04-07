İspanyol ekibi Real Madrid'in 34 yaşındaki yıldızı Karim Benzema'nın gol yağmuru sürüyor. Altın dönemini yaşayan yıldız oyuncu, sezon bitmeden 37 gole ulaşarak kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.
Real Madrid'li Karim Benzema kariyer sezonunu yaşıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. Mücadeleye İspanyol ekibinin Fransız golcüsü Karim Benzema damga vurdu. Fransız forvet yaptığı hat-trick ile turu takımı adına sonuna kadar araladı. Fransız forvet sezon bitmeden 37 gole ulaştı. İşte detaylar..
Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında dün Real Madrid'in deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak takımını sırtlayan isim oldu.
Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 82 gole ulaşmış oldu. Bu sezon şubat ayından bu ayana UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda deplasmandaki PSG maçı haricinde her kulvarda ve her maçta gol atmayı başaran yıldız oyuncu, aynı maçın rövanşında PSG karşısında hat-trick yaparak takımına çeyrek finale çıkarmıştı.