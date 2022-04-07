Barcelona ile Manchester City'de alınmadık kupa bırakmayan Pep Guardiola için İspanyol basınında flaş bir iddia ortaya çıktı. Haberde, Tite'nin yerine ülke dışından birini getirmek isteyen federasyonun, Guardiola ile anlaşma zemini bulmak için şartları sonuna kadar zorlayacağı ifade edildi.

Brezilya Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası'nın ardından takımın başından ayrılması beklenen teknik direktör Tite'nin yerini kimin dolduracağına dair şimdiden çalışmalarına başladı.



Tüm odağını Dünya Kupası'nı kazanmaya veren Güney Amerika ülkesinde, federasyon başkanlığına gelen Ednaldo Rodrigues, gelecek adına da planlar kuruyor.



Tite'nin Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılması beklenirken Rodrigues, takımın başına tartışılmayacak bir isim getirmeyi hedefliyor. Rodrigues'in gönlünde yatan isim ise Pep Guardiola.



İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Tite'nin yerine ülke dışından birini getirmek isteyen federasyonun, Guardiola ile anlaşma zemini bulmak için şartları sonuna kadar zorlayacağı ifade edildi.



12 MİLYON EURO



Guardiola konusunda hiçbir çekincesi bulunmayan Brezilya'nın, İspanyol teknik adam ile yıllık 12 milyon euro maaştan 4 yıllık sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Brezilya, Guardiola'ya oldukça yüksek bir teklif yapmış olsa da İspanyol teknik adam, kulübü Manchester City'den yıllık 20 milyon euro kazanıyor.



Manchester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pep Guardiola'nın henüz ne gibi bir yanıt vereceği bilinmiyor.