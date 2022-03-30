DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2022 Dünya Kupası'na hangi takımlar katılacak? Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplar ve play-off maçlarının bir kısmının tamamlanmasının ardından turnuvaya gidecek 27 takım belli oldu. Son 5 biletin oynanacak maçlardan sonra belli olacağı şampiyona öncesi, kullanıcılar Dünya Kupası kurasının ne zaman çekileceğini merak etmeye başladı. Peki; 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası'na gidecek ülkeler hangileri? 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin büyük bir kısmının tamamlanmasının ardından kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki; 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası'na gidecek ülkeler hangileri? 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK 27 TAKIM BELLİ OLDU!

Gruplar ve play-off maçlarının ardından çeşitli kıtalarda Dünya Kupası'na gitmeyi 27 takım garantiledi.

Dünya Kupası'na gidecek ülkeler şu şekilde:

Katar, Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, Sırbistan, İspanya, İsviçre, İngiltere, Hollanda, Arjantin, İran, Güney Kore, Japonya, Suudi Arabistan, Ekvador, Uruguay, Kanada, Portekiz, Polonya, Senegal, Gana, Kamerun, Fas, Tunus.

1. torbada yer alacak takımlar şöyle:

Turnuvaya ev sahipliği yapacak Katar'la birlikte Belçika, Brezilya, Fransa, Arjantin, İngiltere ve İspanya, kura çekimine 1. torbadan katılacak.

Play-off turunda A Milli Takımı eleyen ve finalde Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Portekiz de 1. torbada yer alacak.

📺 2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 Dünya Kupası grup aşamasının kura çekimi 1 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak kıra çekiminin TSİ 17.00'de başlaması bekleniyor.

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA❓

21 Kasım 2022'de başlayacak 2022 Dünya Kupası'nda her gün 4 maç oynanacak. Gruplar aşamasının 12 günde tamamlanacağı şampiyonada 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak.

Dünya Kupası'na uzanacak takım ise 18 Aralık'ta oynanacak final sonrası belli olacak. Final mücadelesi 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda yapılacak.