Milan ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Ibrahimovic, yeni sözleşme için henüz görüşmelere başlamadı.

Yıllık 7 milyon Euro ile takımın en çok kazanan isimlerinden biri olan 40 yaşındaki oyucunun, geleceğiyle ilgili karar vermeye çalıştığı kaydedildi.