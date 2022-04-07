Milan'ın 40 yaşındaki futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonunda emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.
Zlatan Ibrahimovic'ten flaş karar! Sezon sonunda...
Son dakika spor haberi: Milan'ın 40 yaşındaki futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, flaş bir karara imza attı. İsveçli yıldızın sezon sonunda şampiyonluk yaşaması durumunda yeşil sahalara veda edebileceği belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 13:06
Milan ve İsveç Milli Takımı'nın golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in sürpriz bir karar aldığı belirtildi.
İtalyan basınında La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Ibrahimovic, Milan ile bu sezon kupa kazanması halinde sezon sonunda futbolu bırakma kararı alabilir.