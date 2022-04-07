ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan kaç yaşında ve nereli? Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği ne?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Dev maç için heyecanlı bekleyiş sürerken, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklandı. Peki, Atilla Karaoğlan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Atilla Karaoğlan ile ilgili tüm bilgiler ve Atilla Karaoğlan'ın kariyeri...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev maça sayılı günler kala derbiyi Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği açıklandı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Atilla Karaoğlan'ın atanmasının ardından tecrübeli hakemle ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Atilla Karaoğlan ile ilgili tüm bilgiler...

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan, 22 Haziran 1986 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur. Babası eski bir futbolcudur. Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yönetmektedir.

ATİLLA KARAOĞLAN'IN 2. DERBİSİ

Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan kariyerinde ilk derbi heyecanını 14 Mart 2022 tarihinde Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Karaoğlan, pazar günkü müsabaka ile kariyerinde ikinci kez bir derbide düdük çalacak.

Atilla Karaoğlan bu sezon Süper Lig'de 20, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 21 müsabakada görev aldı. Karaoğlan bu sezon yönettiği 21 maçta 98 sarı kart, 2 de kırmızı kart gösterdi. Atilla Karaoğlan son olarak geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakada görev almıştı.