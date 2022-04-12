Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, Romanya'da yine çok konuşulan bir harekete imza attı.
Gheorghe Hagi'den sert tepki! "Bu şekilde olmaz?"
Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, Romanya Ligi'nde Farul Constante'nin 2-0 kazandığı maç sonrası basın toplantısında az kişi görünce çok sinirlendi ve basın toplantısını terk etti. Hagi, "Şimdi mi geliyorsunuz? Biz niçin buradayız? Lütfen biraz saygı gösterin." diyerek sert çıktı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 16:43
Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta'nın FC Arges Pitesti ile oynadığı maç sonrası Rumen teknik adamın basın mensuplarına gösterdiği tepki Romanya'da gündem oldu.
Romanya Ligi'nde Farul Constanta'nın 2-0 kazandığı maç sonrası teknik direktör Gheorghe Hagi, basın toplantısı için mikrofonların karşısına geçti.