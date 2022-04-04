İtalya Serie A'nın 31. hafta karşılaşmasında AC Milan ile Bologna kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ev sahibi ekibin 8 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, konuk takım ise 4 maç sonra kazanmak istiyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde...
MILAN BOLOGNA MUHTEMEL İLK 11'LER
AC Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.
Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano, Arnautovic, Orsolini.
📺MILAN - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Milan ile Bologna arasında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.
📈MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
📍Milan kendi sahasında Bologna ile oynadığı son 5 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.
📍Bologna, Milan ile oynadığı son 6 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
📍Bologna son oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.