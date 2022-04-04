Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Milan Bologna CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 31. haftasında lider Milan sahasında Bologna ile karşı karşıya gelecek. Milano temsilcisi bu maçı kazanıp 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek ve puan farkını korumak istiyor. Bologna ise 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek peşinde... Peki; Milan Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 10:47