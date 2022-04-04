Portekiz 1. Ligi'nin 28. haftasında Porto ile Santa Clara kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Porto 73 puanla liderlik koltuğunda oturuyor, Santa Clara ise 31 puanla 10. sırada yer alıyor. Karşılaşmaya dair tüm bilgiler haberimizde...
PORTO SANTA CLARA MUHTEMEL İLK 11'LER
Porto: D. Costa; Sanusi, Pepe, Mbemba, Mario; Vitinha, Uribe; Vieira, Otavio, Pepe, Evanlison.
Santa Clara: Pereira; Ramos, Tassano, Boateng, Mansur; Carvalho, Morita; Ricardinho, Crysan, Lincoln; Costa.
📺PORTO - SANTA CLARA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Porto ile Santa Clara arasında oynanacak maç saat 22.15'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.