Porto Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Porto Santa Clara CANLI İZLE

Porto Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Porto Santa Clara CANLI İZLE

Portekiz 1. Ligi'nin 28. haftasında lider Porto sahasında Santa Clara'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip bu maçı kazanıp Sporting'le puan farkını korumak isterken; konuk takım ise 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... Peki; Porto-Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 10:34 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022- 10:41