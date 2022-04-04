İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Crystal Palace ile Arsenal karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi Crystal Palace, topladığı 34 puanla 12. sırada bulunuyor. 54 puanı bulunan Arsenal ise 5. sırada yer alıyor.
CRYSTAL PALACE - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 32. haftasında oynanacak Crystal Palace - Arsenal maçı 4 Nisan Pazartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
CRYSTAL PALACE - ARSENAL MUHTEMEL 11'LER
Crystal Palace: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyate, Eze; Ayew, Mateta, Edouard
Arsenal: Leno; Cedric, White, Magalhaes, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette
📌CRYSTAL PALACE - ARSENAL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN