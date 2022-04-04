Hellas Verona Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Verona Genoa CANLI İZLE

Hellas Verona Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Verona Genoa CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Hellas Verona sahasında Genoa'yı ağırlayacak. Ev sahibi ekip 3 maçlık galibiyet hasretini dindirip Avrupa kotasını zorlamak isterken; konuk takım ise 8 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirme ve alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. Peki; Hellas Verona Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 10:53 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022- 11:05