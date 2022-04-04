Real Sociedad Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Sociedad Espanyol CANLI İZLE

Real Sociedad Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Sociedad Espanyol CANLI İZLE

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Sociedad sahasında Espanyol ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takım kazanıp Avrupa kotasında kalmak isterken, konuk ekip ise 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme amacında... Peki; Real Sociedad Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.04.2022- 11:08