Fransa Ligi'nde milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in top koşturduğu Lille, sahasında Bordeaux ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Lille, 47 puanla 6. sırada yer aldı. Maçta 90 dakika sahada kalan Burak Yılmaz, mücadele sonrası eleştirilerden nasibini aldı.
Fransa'da gündem Burak Yılmaz! O istatistiği olay oldu
Fransa Ligi'nin 30. haftasında Lille ile Bordeaux 0-0 berabere kaldı. Lille'de forma giyen milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı. Evinde 1 puana razı olan Lille, yukarı sıralara tırmanma yarışında yara aldı. Mücadele sonrası Burak Yılmaz, Fransız basını tarafından eleştirilerin odağında yer aldı. Deneyimli oyuncu, Lille formasıyla kötü bir istatistiğe de imza attı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 11:28 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022- 11:30
36 yaşındaki forvet, bu sezon Fransa'da 34 kez ofsayta düşerek Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok ofsaytta kalan futbolcu oldu.
Milli oyuncu ayrıca 2022 yılında Lille formasıyla yalnızca 1 gol atabildi. Burak'ın form düşüklüğü Fransız basınında da geniş yer buldu.