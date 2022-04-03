Fransa'da gündem Burak Yılmaz! O istatistiği olay oldu

Fransa'da gündem Burak Yılmaz! O istatistiği olay oldu

Fransa Ligi'nin 30. haftasında Lille ile Bordeaux 0-0 berabere kaldı. Lille'de forma giyen milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı. Evinde 1 puana razı olan Lille, yukarı sıralara tırmanma yarışında yara aldı. Mücadele sonrası Burak Yılmaz, Fransız basını tarafından eleştirilerin odağında yer aldı. Deneyimli oyuncu, Lille formasıyla kötü bir istatistiğe de imza attı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 11:28 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022- 11:30