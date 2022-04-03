Atalanta 1-3 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Atalanta ile Napoli karşılaştı. Konuk ekip rakibini 3-1 mağlup etti. Napoli'nin gollerini Lorenzo Insigne, Matteo Politano ve Elif Elmas kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü Marten De Roon'dan geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 18:12