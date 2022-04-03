Atalanta 1-3 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Atalanta ile Napoli karşılaştı. Konuk ekip rakibini 3-1 mağlup etti. Napoli'nin gollerini Lorenzo Insigne, Matteo Politano ve Elif Elmas kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü Marten De Roon'dan geldi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 18:12
Napoli, Lorenzo Insigne'nin 14. dakikada penaltı ve 37. dakikada Matteo Politano'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Marten De Roon, 58. dakikada skor eşitledi. 59. dakikada Politano'nun yerine giren Elif Elmas, 81. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.
Atalanta'da forma giyen milli stoperimiz Merih Demiral, maç kadrosunda yer almadı.
Deplasmandaki namağlup serisini 9 maça çıkaran Napoli, 66 puana yükseldi ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu. Atalanta ise Bergamo'da 3 maç sonra kaybetti ve 51 puanda kaldı.
Atalanta, gelecek hafta Sassuolo'ya konuk olacak. Napoli ise sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak