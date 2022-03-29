İran - Lübnan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri 3. tur maçında İran sahasında Lübnan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İran - Lübnan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Dünya Kupası Elemeleri 3. tur maçında İran ile Lübnan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, İran - Lübnan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İRAN - LÜBNAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İran - Lübnan maçı 29 Mart Salı günü saat 14:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.