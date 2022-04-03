İskoçya Premier Lig'de heyecan sürüyor. 32. hafta karşılaşmasında Rangers sahasında Celtic'i konuk etti. Zorlu müsabakayı 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Celtic'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Tomas Rogic ve 43. dakikada Carter-Vickers kaydetti. Rangers'in tek golü ise 3. dakikada Aaron Ramsey'den geldi.

İskoçya Ligi'nin 32. haftası Old Firm derbisine sahne oldu. Rangers sahasında Celtic'i konuk etti. Ibrox Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu.

Celtic'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Tomas Rogic ve 43. dakikada Carter-Vickers kaydetti. Rangers'in tek golü ise 3. dakikada Aaron Ramsey'den geldi. Bu sonuçla Celtic puanını 79'a yükseltti. Rangers ise 73 puanda kaldı.

İskoçya Ligi'nin 33. haftasında Celtic evinde St.Johstone'u ağırlayacak. Rangers ise St. Mirren ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.