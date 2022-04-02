Premier Lig'in 31. haftasında Wolverhampton ile Aston Villa kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Wolverhampton, topladığı 46 puanla 8. sırada yer alıyor. 36 puan toplayan Aston Villa ise 9. sırada bulunuyor.
WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Wolverhampton - Aston Villa maçı 2 Nisan Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA MUHTEMEL 11'LER
Wolverhampton: Sa; Kilman, Coady, Saiss; Jonny, Dendoncker, Moutinho, Ait-Nouri; Trincao, Hwang, Podence
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Luiz, Ramsey; Coutinho; Watkins, Ings
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