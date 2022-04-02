Lazio 2-1 Sassuolo (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'da Lazio, evinde Sassuolo'yu konuk etti. Milli futbolcularımız Mert Müldür ve Kaan Ayhan karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Lazio rakibini 2-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 21:22