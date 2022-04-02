Chelsea Brentford maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Chelsea Brentford CANLI İZLE

Chelsea Brentford maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Chelsea Brentford CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea ile Brentford karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip galibiyet serisini sürdürmek isterken, konuk takım da puan veya puanlar alma peşinde... Peki; Chelsea Brentford maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 10:57