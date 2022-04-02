Manchester United Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Manchester United Leicester City CANLI İZLE

Manchester United Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Manchester United Leicester City CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki; Manchester United Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 11:02