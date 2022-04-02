Chelsea Brentford maçı CANLI İZLE (Chelsea - Brentford canlı yayın) | Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea sahasında Brentford'u ağırlıyor. 'Maviler' 6 maçlık yenilmezlik serisini korumak isterken, konuk takım ise puan veya puanlar alma peşinde... Chelsea - Brentford maçını A Spor ve aspor.com.tr'den CANLI izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 16:57 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022- 17:05