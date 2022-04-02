Amed Sportif - Fenerbahçe maçında futbolcular birbirlerine girdi!

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu. Zorlu maçta, sarı lacivertliler, 90+8'inci dakikada Kenya Cordner'ın penaltıdan attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin karşılaşmada öne geçmesinin ardından sahada olaylar çıktı. 102'nci dakikada Fenerbahçeli Beyza Nur'un taç atışı sırasında Amed Sportifli birkaç futbolcu, rakiplerine saldırıda bulundu. Bu sırada tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı. Uzun süre arbede yaşanırken, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetten yaralananlar oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 15:52 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022- 16:02