Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool ile Watford kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Liverpool, topladığı 69 puanla 2. sırada yer alıyor. 22 puan toplayan Watford ise 18. sırada bulunuyor.
LIVERPOOL - WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Liverpool - Watford maçı 2 Nisan Cumartesi günü TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
LIVERPOOL - WATFORD MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Jota
Watford: Foster; Femenia, Kabasele, Samir, Kamara; Louza, Sissoko, Kucka; Hernandez, Pedro, Dennis