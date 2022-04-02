Groningen Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Groningen Ajax CANLI İZLE

Groningen Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Groningen Ajax CANLI İZLE

Hollanda Eredivisie'nin 28. haftasında Groningen ile Ajax karşı karşıya gelecek. Ligde lider konumda bulunan konuk takım, kazanıp avantajını sürdürmek istiyor. Ev sahibi ekip ise yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde... Peki; Groningen - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 09:48