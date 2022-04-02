Lazio Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan yayınlanacak? | Lazio Sassuolo CANLI İZLE

Lazio Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan yayınlanacak? | Lazio Sassuolo CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Lazio sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak. Ev sahibi ekip bu maçı kazanıp Avrupa kotasına girmek isterken, konuk takım ise yükselen grafiğini devam ettirme peşinde... Peki; Lazio-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 09:23