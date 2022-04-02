Lille 0-0 Bordeaux (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligi'nde Lille sahasında Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmada 90 dakika görev aldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 22:01