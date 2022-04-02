Brighton - Norwich maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Brighton Norwich maçı CANLI İZLE

Brighton - Norwich maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Brighton Norwich maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Brighton ile Norwich karşı karşıya gelecek. Peki, Brighton - Norwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Brighton - Norwich maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 09:52