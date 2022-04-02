Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Freiburg ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
FREIBURG BAYERN MUNIH MUHTEMEL İLK 11'LER
Freiburg: Flekken; Schmid, Gulde, N. Schlotterbeck, Gunter; Hofler, Eggerstein; Sallai, Holer, Grifo; Demirovic.
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Nianzou, Upamecano, Hernandez; Kimmich; Gnabry, Musiala, Muller, Sane; Lewandowski.
FREIBURG BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Freiburg ile Bayern Münih arasında oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.