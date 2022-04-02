Freiburg Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Freiburg Bayern Münih CANLI İZLE

Freiburg Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Freiburg Bayern Münih CANLI İZLE

Almanya Bundesliga'nın 28. hafta karşılaşmasında Freiburg ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ekip Avrupa kotalarında yer almak isterken; lider Münih temsilcisi ise puan farkını koruma peşinde... Peki; Freiburg Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 10:25 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022- 10:30