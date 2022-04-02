Atletico Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Atletico Madrid - Alaves CANLI İZLE

Atletico Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Atletico Madrid - Alaves CANLI İZLE

İspanya La Liga'da 30. hafta heyecanı devam ediyor. Atletico Madrid ile Alaves zorlu maçta karşı karşıya geliyor. Peki, Atletico Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 10:19