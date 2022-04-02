İspanya La Liga'da 30. hafta maçlarıyla heyecan sürüyor. Zorlu maçta Atletico Madrid - Alaves karşı karşıya gelecek.
İspanya'da Atletico Madrid, 29 maç sonunda 54 puanla 4. sırada yer alıyor. Alaves ise 22 puanla 19. sırada yer alıyor.
Atletico Madrid zirve mücadelesi verirken, Alaves ise kümede kalma hesapları yapıyor.
ATLETICO MADRID - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Atletico Madrid - Alaves maçı 2 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak ve Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.