Saint-Etienne - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Saint-Etienne - Marsilya CANLI İZLE

Saint-Etienne - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? Saint-Etienne - Marsilya CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'de 30. hafta heyecanı devam ediyor. Saint-Etienne, sahasında Marsilya ile zorlu maçta karşı karşıya geliyor. Peki, Saint-Etienne - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2022- 10:37