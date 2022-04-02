Fransa Ligue 1'de 30. hafta maçlarıyla heyecan sürüyor. Zorlu maçta Saint-Etienne - Marsilya karşı karşıya gelecek.
Fransa'da Saint-Etienne, 29 maç sonunda 27 puanla 18. sırada yer alıyor. Marsilya ise 53 puanla 2. sırada yer alıyor.
Cengiz Ünder'li Marsilya, yukarı sıralarda kalmanın hesaplarını yaparken, Saint-Etienne ise küme düşme hattından kurtulmak istiyor.
SAINT-ETIENNE - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Saint-Etienne - Marsilya maçı 2 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak ve Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.