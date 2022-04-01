Sezon sonunda Lille ile sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın kariyerine nerede devam edeceği merak konusu.
TRANSFER HABERLERİ: Burak Yılmaz için flaş iddia! Yeni adresi...
Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e 2020 yazında Beşiktaş'tan transfer olan Burak Yılmaz'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İtalya maçı sonrası A Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan deneyimli golcünün yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Transfer haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 11:56
Fanatik'in haberine göre; 36 yaşındaki golcü oyuncunun yeni sezon öncesinde ABD'ye yerleşebileceği ve bu sebeple MLS'ten kulüp baktığı bildirildi.
Türk futbol tarihinin en önemli golcüleri arasında gösterilen Burak Yılmaz'a MLS'ten yoğun bir ilginin olduğu biliniyor.