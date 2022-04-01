Efeler Ligi'nde normal sezon sona erdi! Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart ve Arkasspor...

Efeler Ligi'nde normal sezon sona erdi! Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart ve Arkasspor...

Efeler Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart ve Arkasspor şampiyonluk için play-off 1. etabını oynama hakkı elde etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 19:51