Gana ile Uruguay yine aynı grupta! Luis Suarez...

Gana ile Uruguay yine aynı grupta! Luis Suarez...

2022 Dünya Kupası grupları belli oldu. Daha önce karşı karşıya gelen Uruguay ve Gana yine aynı gruba düştüler. Daha önce 2010 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelen ve Luis Suarez'in çizgiden topu eliyle çıkardığı maçta Gana kazandığı penaltıdan yararlanamamıştı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2022- 20:39 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022- 20:43