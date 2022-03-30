Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Ben bu MHK'nın kararının doğru olmadığını savundum, 3 kere açıklama yaptım. Tahkim Kurulu, kararı bozdu. Dolayısıyla Tahkim tarihi bir karar aldı." dedi. İşte detaylar...

Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, MHK'nin aldığı kararı Tahkim Kurulu'nun bozmasını değerlendirdi.

İşte Kulüpler Birliği ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları:

"MHK'nın aldığı kararla ilgili gündem maddesini değerlendirdik. Benim görüşüm belli. Ben bu MHK'nın kararının doğru olmadığını savundum, 3 kere açıklama yaptım. Tahkim Kurulu, kararı bozdu. Dolayısıyla Tahkim tarihi bir karar aldı, bu benim şahsi görüşüm"

Tahkim Kurulu, hakemler hakkında tarihi bir karar aldı. Güven ortamını sağlamamız çok önemli. Avrupa Kulüpler Birliği, 2026 yılının fikstürünü, metaverse'ü, altyapıdaki çocukların IQ'larını konuşuyor. Biz neleri konuşuyoruz.

Bundan sonra görev TFF'nindir. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok."