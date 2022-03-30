Dünya Kupası Elemeleri'nde Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Mısır'ın kazandığı 1-0'lık ilk maçında rövanşında bu kez 90 dakika sonunda Senegal aynı skorla kazandı.
Senegal Mısır maçına lazerler damga vurmuştu! FIFA'dan yaptırım iddiası
2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır ile Senegal karşı karşıya geldi. Penaltılara giden mücadeleyi Senagal 3-1 kazanırken, maça Mısırlı oyunculara tutulan lazerler damga vurdu. Mostafa Mohamed ve Mohamed Salah, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamazken Mısır kupaya veda etti. Bu olay sonrası FIFA'nın yaptırım yapacağına dair iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...
Senegal'in maçtaki tek golü 4. dakikada Hamdi Fathi'den (kendi kalesine) geldi. Mücadelenin uzatma dakikalarında gol sesi çıkmazken, Senegal rakibini penaltılarda 3-1 mağlup etti ve Dünya Kupası biletini aldı.
Mısır'da Galatasaraylı Mustafa Muhammed, 70. dakikada oyuna dahil oldu. 24 yaşındaki futbolcu penaltı atışlarında bir penaltıdan yararlanamadı. Başakşehir forması giyen Trezeguet ise maça ilk 11'de başladı ve 70. dakikada kenara geldi.