DAILY MAIL: "MOHAMED SALAH, LAZERLE HEDEF ALINDI"

İngiltere'den Daily Mail, Mohamed Salah'ın penaltı vuruşları öncesinde Senegalli taraftarlar tarafından lazer saldırısına uğradığını ve penaltı atışından yararlanamadığını belirtti. Haberde "Senegal-Mısır maçı çirkin sahnelere dönüştü. Mohamed Salah ve arkadaşları penaltı atışlarından önce lazer ışıklarına maruz kaldı. Mısırlı futbolculara saha içinde lazer tutuldu ve saha çıkışında yabancı maddeler atıldı. Mısır Futbol Federasyonu şimdi takımın Senegalli taraftarların ırkçı tacizine maruz kaldığını iddia etti ve takım otobüslerinin stadyuma varışta saldırıya uğradığını ve bazı yabancı maddelerin oyuncularına isabet ettiğini belirtti." ifadelerine yer verildi.