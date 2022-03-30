2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Turu'nda Kamerun, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Cezayir'i son saniyede attığı golle 2-1 mağlup etti ve Katar vizesi almayı başardı.
2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Kamerun mucizesi!
2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Turu'nda Kamerun, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Cezayir'i son saniyede attığı golle 2-1 mağlup etti ve Katar vizesi almayı başardı. Bu sonucun ardından Cezayir adeta yıkıldı. İşte detaylar...
Mustapha Tchaker Stadı'nda Maxim Choupo-Moting'in 22. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde giden Kamerun, müsabakayı uzatmalara taşımayı başardı. Maçın bitimine 2 dakika kala, 118. dakikada Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal'ın asistinde sahneye çıkan Ahmed Touba, skoru 1-1'e getirdi ve ülkesini Katar vizesinin eşiğine getirdi.
Kronometreler 120+4'ü gösterdiğinde Kamerun adına Cezayir ağlarını sarsan Toko Ekambi, müsabakanın skorunu tayit etti ve attığı son saniye golüyle ülkesine 2022 Dünya Kupası biletini kazandırmış oldu.