2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Kamerun mucizesi!

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. Turu'nda Kamerun, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Cezayir'i son saniyede attığı golle 2-1 mağlup etti ve Katar vizesi almayı başardı. Bu sonucun ardından Cezayir adeta yıkıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2022- 12:08