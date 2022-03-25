Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye'yi 3-1 yenerek finale yükselen Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun Burak Yılmaz penaltı kullanırken yaptığı hareket dikkat çekti. İşte o anlar...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz ile Türkiye, Dragao Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Milliler, rakibine 3-1 mağlup olarak 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

A Milli Takım'ın penaltı kullandığı esnada ise ilginç bir an yaşandı. Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Burak Yılmaz'ın kullandığı penaltı esnasında kaleci Diogo Costa'ya, Burak'ın dikkatini dağıtması için hareket yaptı.

Ronaldo, Burak Yılmaz'ın penaltıyı kaçırması sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

İşte o anlar:

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)