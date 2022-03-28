Mauro-Wanda çiftindeki ihanet iddialarına bir yenisi eklendi. Eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile hayatını birleştiren Mauro Icardi'nin bu kez aldatılan taraf olduğu iddia ediliyor.
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan sert ihanet açıklaması!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) kariyerini sürdüren Mauro Icardi'nin, eşi Wanda Nara'nın kendisini güvenlik görevlisiyle aldattığı iddia edilmişti. Dünya basınına bomba gibi düşen bu olay sonrası Wanda Nara, ihanet iddialarına sert bir şekilde yanıt verdi. İşte detaylar...
SAMİMİ GÖRÜNTÜLER
Çiftin korumalığını yapan Augustin Lungueira'nın Nara ile birçok yerde samimi fotoğraflar vermesiyle aşk iddiaları doğdu.
Wanda Nara'nın, Icardi'nin Arjantinli şarkıcı ve dizi oyuncusu China Suarez ile defalarca yakalanmasından dolayı intikam aldığı konuşuldu. Icardi bu iddialar üzerine koruma Augustin Lungueira'nın görevine son verdi.