Son dakika spor haberi: La Liga'nın 29. haftasında El Clasico'da Santiago Bernabeu'da konuk olduğu Real Madrid'i 4-0'lık skorla geçen Barcelona'da teknik direktör Xavi, maç sonrası açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, "Bu maç 6-2'lik maçla kıyaslanabilir. Harika bir maç oynadık ve sanırım daha fazla gol atabilirdik. Çok iyi oynadık ve şimdi eğlenme zamanı. Madrid'den daha iyiydik ve yüzümüzde gülümsemeyle buradan ayrılıyoruz. Barcelona bunu kutlamalı" ifadelerini kullandı.

İspanya Ligi'nde Barcelona, Real Madrid'i deplasmanda 4-0 yendi. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 29 ve 51'de Aubameyang, 38'de Araujo ve 47'de Ferran Torres attı. Real Madrid taraftarı, ortaya çıkan skordan sonra 70. dakikadan itibaren tribünleri terk etmeye başladı.

Barcelona, Real Madrid'i deplasmanda 4-0 yenerken; bazı ilkler yaşandı. Barcelona, Real Madrid'i deplasmanda 7 yıl sonra 4 gol atarak yendi.

Bordo Mavililer, üç yıl sonra El Clasico kazandı. Xavi'nin öğrencileri ayrıca Real Madrid'in 5 maçlık El Clasico galibiyet serisini de sonlandırdı.

Ronaldo Koeman'nın ayrılışının ardından takımın başına geçen Xavi ise 63 yıl sonra bir ilki başardı. Xavi, 26 Ekim 1958'de Camp Nou'da Real Madrid'i 4-0 yenen efsane isim Helenio Herrera'nın ardından ilk maçında Eflatun Beyazlılar'a dört fark atan ilk teknik adam oldu.

Xavi ayrıca, Ferdinand Daucik (1951 | 7-2 ) ve Helenio Herrera'yla birlikte (1958 | 4-0) Real Madrid karşısında ilk maçında dört farklı kazanan üçüncü teknik adam unvanını elde etti.

4 GOL ATILAN SON TAKIM REAL MADRID

Xavi'nin Barcelonasının Şubat ayından bu yana 4 gol attığı takımlar arasına Real Madrid de girdi. Barcelona, Xavi'nin gelişinin ardından Atletico Madrid, Valencia, Napoli, Athletic Bilbao ve Osasuna maçlarını da dört gol atarak kazanmıştı.

Real Madrid, Barcelona maçına kadar sahasında oynadığı 14 maçta yenilgi yüzü görmemiş ve kalesinde sadece 9 gole izin vermişti.

AUBAMEYANG VE DEMBELE XAVI'YLE ÇOK FARKLI

Xavi'nin gelişinin ardından takımın sorunlu yıldızlarından biri olarak gösterilen Ousmane Dembele, eski günlerine döndü. Ernesto Valverde ve Ronaldo Koeman ile 65 maça çıkan Dembele, arananı veremedi. Fransız oyuncu, Xavi ile çıktığı 12. maçıanda 9. asistini yaptı ve Valverde ile Koeman dönemindeki 65 maçtan daha fazla katkı sağladı.

Arsenal'de sorunlu yıldız haline gelen ve ara transfer döneminde Barcelona'ya katılan Pierre-Emerick Aubameyang, Real Madrid ağlarını iki kez havalandıradı. Gabonlu oyuncu, Barcelona ile 11 maçta dokuzuncu golünü kaydetti.

XAVI, REAL MADRID GALİBİYETİ SONRASI NE DEDİ?

Real Madrid galibiyetini yorumlayan Xavi, "Bu maç 6-2'lik maçla kıyaslanabilir. Harika bir maç oynadık ve sanırım daha fazla gol atabilirdik. Çok iyi oynadık ve şimdi eğlenme zamanı. Madrid'den daha iyiydik ve yüzümüzde gülümsemeyle buradan ayrılıyoruz. Barcelona bunu kutlamalı" dedi.

Kendisini Barcelona teknik direktöründen çok taraftarı olarak adlandıran Xavi, "Geri döndük mü? Şu anda bunun keyfini sürme zamanı. Onlara karşı kötü bir seriyi sonlandırdık ve harika bir oyun çıkardık. Daha zorlu bir maç bekliyorduk. Bu 4-0'lık skor, şimdi ve gelecekteki dinamikleri değiştirebilir. Mücadeleci bir maç oynadık. Madrid'den daha iyi performans sergiledik. Yüksek performans çok iyiydi. Aubameyang ve Pedri bize çok yardım etti. Herkesle mücadele edebileceğimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.

CARLO ANCELOTTI: BENİM HATAM

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise yenilgiyle ilgili olarak, "Zor çünkü bu bir El Clasico ve taraftarlarımız için üzülüyoruz. Ama sakin olmalıyız ve bunu dramaya çevirmemeliyiz. Futbolda olabilir. Tanınacak durumda değildik ama önümüze bakmalıyız. Sizler gibi oyunculara da bunun benim hatam olduğunu söyledim" açıklamasını yaptı.