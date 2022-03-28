Cristiano Ronaldo hem saha içi hem de saha dışı yaşantısı ile tam bir fenomen. Bu yıl Manchester United ile kötü bir sezon geçiren Portekizli dünya starı, başarısızlığın bedelini maddi açıdan da hissetmeye başladı.
Cristiano Ronaldo dev gelirden oldu! Portekiz ve İngiltere bunu konuşuyor
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bu kez alanı dışında bir konuyla gündeme geldi. Portekizli yıldıza Mancester United'ın kötü gidişatı büyük bir kayıp yaşattı. 37 yaşındaki isim, Kırmızı Şeytanlar'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e elenmesinin ardından dev bir gelirden oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
CRISTIANO RONALDO'DAN DEV KAYIP
Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren 37 yaşındaki golcü futbolcu, devler arenasındaki başarısızlığın bedelini ağır ödedi.
Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Manchester United'ın geçirdiği kötü sezon, Cristiano Ronaldo'nun hem sponsorluk hem de sözleşmesindeki bonuslar üzerinde de kayıplar yaşamasına neden olacak.