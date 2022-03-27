Ricardo Quaresma'dan trivela gol!

Kariyerini Portekiz'de sürdüren Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Rangers tarafından düzenlenen bir özel maçta kendine has bir gol kaydetti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2022- 12:00