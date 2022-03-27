Kanada - Jamaika maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Futbolda dünya kupası heyecanı devam ediyor. 2022 Dünya Kupası Orta ve Kuzey Amerika elemelerinde Kanada, evinde Jamaika'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi konuk takımın 8, lider Kanada'nın ise 25 puanı bulunuyor. Peki, Kanada-Jamaika maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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2022 Dünya Kupası için eleme heyecanı tüm kıtalarda devam ediyor. Kuzey ve Orta Amerika elemelerinde lider Kanada, 7. sırada bulunan Jamaika'yı konuk edecek. Zorlu mücadelede Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin'in de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Detaylar haberimizde...

📺KANADA-JAMAİKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kanada'nın sahasında Jamaika'yı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 23.05'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝KANADA-JAMAİKA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔹Kanada: Borjan; Laryea, Vitoria, Miller, Johnston; Hoilett, Eustaquio, Fraser, Buchanan; Larin, Kone

🔹Jamaika: Blake; Thomas, Mariappa, Lowe, Brown; Pearson, Williams, Walker, Howell; Gray, Marshall

📊MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

🔸Jamaika son oynadığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

🔸Kanada evinde oynadığı son 14 maçta hiç mağlubiyet almadı.