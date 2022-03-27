Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde Arjantin Venezuela'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Angel Di Maria, milli takım formasıyla son kez Arjantin'de maça çıktığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu, Arjantin Milli Takımı formasını 122 kez giyerken 24 gol attı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN VEDA ETTİ

Angel Di Maria, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bana gösterilen inanılmaz sevgi için minnettarım. Bu güzel akşamda yaşananların hayalini küçük yaştan beri kuruyorum. Bu, çok büyük ihtimalle milli takım formasıyla Arjantin'de oynadığım son maçtı. Herkese binlerce kez teşekkür ederim. Bu maç ne kadar güzel olabilecekse o kadar güzeldi. Hep birlikte gelişmeye ve hayal kurmaya devam etmeliyiz. Haydi Arjantin!" ifadelerini kullandı.