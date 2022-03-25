2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Kamerun ile Cezayir kozlarını paylaşacak.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden Kamerun, topladığı 15 puanla grubu lider tamamladı. A Grubu'nda yer alan Cezayir ise 14 puan toplayarak grubu zirvede noktaladı.
KAMERUN - CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanacak Kamerun - Cezayir maçı 25 Mart Cuma günü TSİ 20.00'de başlayacak. Kamerun - Cezayir maçının yayıncısı bulunmuyor.
KAMERUN - CEZAYİR MUHTEMEL 11'LER
Kamerun: Onana; Moukoudi, Fai, Mbaizo, Castelletto; Anguissa, Gouet, Hongla, Ngamaleu; Aboubakar, Toko Ekambi
Cezayir: M'Bolhi; Mandi, Bensebaini, Atal, Benayada; Bennacer, Zerrouki, Feghouli; Belaili, Slimani, Mahrez