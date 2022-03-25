2022 Dünya Kupası Elemeleri sonrası liglere verilen milli ara sonrası Romanya ile Yunanistan hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Romanya - Yunanistan maçını takip etmek isteyen futbolseverler, mücadelenin saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Romanya - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
ROMANYA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Romanya - Yunanistan maçı 25 Mart Cuma günü TSİ 21.15'te başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
ROMANYA - YUNANİSTAN MUHTEMEL 11'LER
Romanya: Nita; Ratiu, Chiriches, Nedelcearu, Burca; Mihaila, Tanase; Hagi, Cicaldau, Maxim; Puscas
Yunanistan: Vlachodimos; Goutas, Mavropanos, Tzavellas; Rota, Alexandropoulos, Siopis, Bouchalakis, Tsimikas; Pavlidis, Vrousai
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