2022 Dünya Kupası Elemeleri 3. tur maçında Mısır ile Senegal kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Mısır 1-0 kazandı.
Mısır'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Saliou Ciss (k.k) kaydetti.
Bu sonucun ardından Mısır rövanş öncesi avantajı kaptı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 29 Mart Salı günü oynanacak.
MOHAMED VE TREZEGUET İLK 11'DE
Galatasaray'ın oyuncusu Mostafa Mohamed ve Başakşehir'in futbolcusu Trezeguet maça ilk 11'de başladı. Mohamed 72 dakika sahada kalırken, Trezeguet ise uzatma dakikalarında kenara geldi.