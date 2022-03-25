Fransa 2-1 Fildişi Sahili (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Hazırlık maçında kazanan Fransa!
2022 Dünya Kupası play-off maçlarından dolayı liglerde verilen milli ara sonrası, Fransa ile Fildişi Sahili hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa 2-1 kazandı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2022- 02:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022- 02:00
2022 Dünya Kupası play-off maçlarından dolayı Fransa ile Fildişi Sahili hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 'Horozlar'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fransa'nın gollerini 22. dakikada Olivier Giroud ve 90+3'te Tchouameni kaydetti.
Fildişi Sahili'nin tek golü ise 19. dakikada Nicolas Pepe'den geldi.
DİĞER HABERLER