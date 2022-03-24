İtalyan spor spikeri Cindy Marina ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi.
Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların Cindy Marina kapışması!
İtalyan spor spikeri Cindy Marina, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında ilginç bir rekabete yol açtı. İki takımın taraftarları, ünlü spiker Cindy Marina'nın kendi kulüp televizyonlarında görev alması için sosyal medyadan paylaşım yapmaya başladı. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022- 10:00
Her iki takımın taraftarları da Marina'yı kendi televizyonlarında çalışmak için davet ettiler.
Tam bir Türkiye hayranı olan Marina da bu 'ilginç derbiyi' keyifle takip ediyor.